В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве - РИА Новости, 31.10.2025
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo. РИА Новости, 31.10.2025
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
Slovo: угрозы министра Франкена в адрес Москвы вызывают жалость
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости
. Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo
.
"Вряд ли в политике и в международных отношениях можно найти что-то столь же жалкое и смешное, как угрозы карлика великану силой. <…> Бельгийский министр обороны Тео Франкен, скорее всего, увидел сон, в котором он был Александром Македонским, и, осмелев, он заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли", — говорится в материале.
Издание отмечает, что вера Франкена в силу и поддержку НАТО иллюзорна и подтверждает ограниченность его опыта и исторического кругозора.
Накануне посольство России в Брюсселе
отреагировало на провокационное интервью министра обороны Бельгии
Тео Франкена газете Morgen. Дипмиссия сочла его высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.