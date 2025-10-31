Рейтинг@Mail.ru
Еще один регион России установил арт-объект "Счастье не за горами"
17:10 31.10.2025 (обновлено: 17:17 31.10.2025)
Еще один регион России установил арт-объект "Счастье не за горами"
Еще один регион России установил арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 31.10.2025
Еще один регион России установил арт-объект "Счастье не за горами"
Арт-объект "Счастье не за горами" теперь есть не только в Перми, такую же конструкцию, но иного цвета, установили перед въездом в село Бижбуляк в Башкирии,... РИА Новости, 31.10.2025
Еще один регион России установил арт-объект "Счастье не за горами"

На горе в башкирском селе Бижбуляк установили арт-объект «Счастье не за горами»

ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Арт-объект "Счастье не за горами" теперь есть не только в Перми, такую же конструкцию, но иного цвета, установили перед въездом в село Бижбуляк в Башкирии, следует из сообщения главы администрации Бижбулякского района Артура Зарипова.
"Ну вот и закончили наш арт-объект "Счастье не за горами" при въезде в село Бижбуляк. Сегодня наши электрики завершили монтаж, и вот получилась такая красота. Особенно красиво всё это ночью. Наша мечта осуществилась", - написал Зарипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На фото видны огромные буквы на горе, раскрашенные в цвета флага Башкирии (голубой, белый и зеленый), конструкция светится в темноте.

Зарипов также отметил, что башкирский арт-объект - копия инсталляции в городе Счастье в Луганской Народной Республике. "Бывая в рабочих поездках к нашим ребятам с гуманитарным конвоем, часто останавливаемся и делаем фото на фоне их "Счастья". Теперь такое "Счастье" есть и у нас. Конечно, у нашего названия немножко другой глубинный смысл - счастье жить и работать дома", - пояснил мэр.
"Счастье не за горами" появилось в Перми в 2009 году. Его создал художник Борис Матросов. Арт-объект на набережной стал одной из визитных карточек города и появлялся в кадрах российских фильмов и сериалов.
