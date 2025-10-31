Украинские дроны атаковали автобус и предприятие в Шебекино

«

"Под удары беспилотников ВСУ попали три муниципалитета. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино FPV-дроном атакован автобус, вследствие чего транспортное средство получило повреждения. От удара второго БПЛА повреждена кровля в цехе производственного предприятия", - написал он в Telegram-канале.