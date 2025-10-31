Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны атаковали автобус и предприятие в Шебекино
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 31.10.2025
Украинские дроны атаковали автобус и предприятие в Шебекино
Украинские дроны атаковали автобус и предприятие в Шебекино

БПЛА ВСУ атаковали автобус и производственное предприятие в Белгородской области

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали автобус и производственное предприятие в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под удары беспилотников ВСУ попали три муниципалитета. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино FPV-дроном атакован автобус, вследствие чего транспортное средство получило повреждения. От удара второго БПЛА повреждена кровля в цехе производственного предприятия", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Белянка дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, в городе Грайворон от удара FPV-дрона посечено крыло легкового автомобиля. Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атаке FPV-дрона, повреждён инфраструктурный объект, уточнил губернатор. На участке автодороги Санково — Дорогощь в результате детонации дрона посечен грузовой автомобиль.
"В селе Почаево после удара FPV-дрона на территории предприятия перебита линия электропередачи. В селе Дорогощь от атак беспилотников повреждены одна единица сельхозтехники и автобус. В посёлке Малиновка Белгородского района дрон нанёс удар по частному дому — пробита крыша и посечены окна. В селе Красный Октябрь при атаке FPV-дрона в одном из корпусов сельхозпредприятия повреждена кровля", - заявил глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Теперь еще и Корея. Зеленский продолжает терять друзей
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
