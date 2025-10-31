Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
16:59 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/arktika-2052135286.html
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ - РИА Новости, 31.10.2025
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ
Комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", заседание которой прошло в пятницу под председательством губернатора Мурманской области... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:59:00+03:00
2025-10-31T16:59:00+03:00
мурманская область
экономика
арктика
мурманская область
россия
андрей чибис
алексей чекунков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014099729_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_fd1b4c994218fdf3a95cf1ac4ce75f93.jpg
https://ria.ru/20251027/chibis-2050888599.html
https://ria.ru/20251030/proekt-2051935182.html
арктика
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014099729_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_d8d9dd349d81e31015fda86253be00f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, арктика, мурманская область, россия, андрей чибис, алексей чекунков, владимир путин
Мурманская область, Экономика, Арктика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Алексей Чекунков, Владимир Путин
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ

В пятницу прошло заседание комиссии Госсовета под руководством Андрея Чибиса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", заседание которой прошло в пятницу под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, продолжает работу над поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он дал весной в ходе Международного арктического форума, сообщило министерство информационной политики региона.
В повестку заседания комиссии вошли вопросы исполнения поручений президента РФ, данных по итогам Международного арктического форума 2025 года и определяющих дальнейшее развитие Арктической зоны России. Многие из этих инициатив были предварительно проработаны и предложены комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Чибис: утверждение планов развития городов Арктики дает новые возможности
27 октября, 12:30
"В ходе исполнения поручений на федеральном уровне утверждены долгосрочные комплексные планы (ДКП) социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Эти планы включают конкретные мероприятия по строительству и модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и развитию систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
По инициативе комиссии Госсовета была проведена методологическая проработка подходов к формированию перечня опорных населённых пунктов Арктики, разработана единая методика их отбора и утверждения, а также подготовлены предложения, впоследствии легшие в основу решений правительства РФ.
"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил благодарность Андрею Чибису за активную позицию по стратегическому развитию Арктики, инициативу создания комплексного плана президентского уровня, а также координацию работы", - отметили в министерстве.
Для системной координации усилий федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и бизнеса предложено сформировать президентский проект "Арктика и Трансарктический транспортный коридор". Проект направлен на комплексное и устойчивое развитие Арктической зоны России по пяти направлениям: укрепление национальной безопасности через развитие инфраструктуры, расширение минерально-сырьевой базы, развитие транспортной системы, стимулирование науки и инноваций, а также экологическая безопасность и сохранение биоразнообразия.
"Правительством приняты долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития агломераций Арктической зоны. Предусмотрены более 500 проектов строительства и реконструкции дорог, аэропортов, объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры, спорта и досуга. На эти цели будет направлено 2,9 триллиона рублей, из которых 60% средств – из внебюджетных источников", – сообщил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.
Участники заседания отметили, что разработка комплексного проекта продолжается совместными усилиями федеральных министерств, арктических регионов, государственных корпораций и экспертного сообщества. Сейчас идёт конкретизация содержания проекта, определение его приоритетных направлений и создание эффективной системы управления.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Около 75% проектов в Мурманске реализуется при поддержке властей региона
30 октября, 18:52
 
Мурманская областьЭкономикаАрктикаМурманская областьРоссияАндрей ЧибисАлексей ЧекунковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала