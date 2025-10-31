Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", заседание которой прошло в пятницу под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, продолжает работу над поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он дал весной в ходе Международного арктического форума, сообщило министерство информационной политики региона.

В повестку заседания комиссии вошли вопросы исполнения поручений президента РФ, данных по итогам Международного арктического форума 2025 года и определяющих дальнейшее развитие Арктической зоны России. Многие из этих инициатив были предварительно проработаны и предложены комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"В ходе исполнения поручений на федеральном уровне утверждены долгосрочные комплексные планы (ДКП) социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Эти планы включают конкретные мероприятия по строительству и модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и развитию систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

По инициативе комиссии Госсовета была проведена методологическая проработка подходов к формированию перечня опорных населённых пунктов Арктики, разработана единая методика их отбора и утверждения, а также подготовлены предложения, впоследствии легшие в основу решений правительства РФ.

"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил благодарность Андрею Чибису за активную позицию по стратегическому развитию Арктики, инициативу создания комплексного плана президентского уровня, а также координацию работы", - отметили в министерстве.

Для системной координации усилий федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и бизнеса предложено сформировать президентский проект "Арктика и Трансарктический транспортный коридор". Проект направлен на комплексное и устойчивое развитие Арктической зоны России по пяти направлениям: укрепление национальной безопасности через развитие инфраструктуры, расширение минерально-сырьевой базы, развитие транспортной системы, стимулирование науки и инноваций, а также экологическая безопасность и сохранение биоразнообразия.

"Правительством приняты долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития агломераций Арктической зоны. Предусмотрены более 500 проектов строительства и реконструкции дорог, аэропортов, объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры, спорта и досуга. На эти цели будет направлено 2,9 триллиона рублей, из которых 60% средств – из внебюджетных источников", – сообщил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.