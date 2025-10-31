Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой - РИА Новости, 31.10.2025
16:16 31.10.2025
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой - РИА Новости, 31.10.2025
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до зимы продлил домашний арест Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
свердловская область
россия
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой

Суд продлил Ирине Чемезовой домашний арест до декабря по делу о мошенничестве

© Фото : Свердловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России"Ирина Чемезова
Ирина Чемезова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Свердловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России"
Ирина Чемезова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до зимы продлил домашний арест Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста по 1 декабря 2025 года. И. Чемезова обязана соблюдать ранее установленные судом запреты", - говорится в сообщении.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Ее экс-супруг бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов - в качестве ответчика, их счета были арестованы.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова
17 октября, 11:11
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
