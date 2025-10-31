Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой

"По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста по 1 декабря 2025 года. И. Чемезова обязана соблюдать ранее установленные судом запреты", - говорится в сообщении.

Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.