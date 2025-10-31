Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест Чемезовой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до зимы продлил домашний арест Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста по 1 декабря 2025 года. И. Чемезова обязана соблюдать ранее установленные судом запреты", - говорится в сообщении.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Ее экс-супруг бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов - в качестве ответчика, их счета были арестованы.