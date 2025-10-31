Рейтинг@Mail.ru
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:35 31.10.2025 (обновлено: 07:39 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/akter-2051995629.html
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца - РИА Новости, 31.10.2025
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", Джесси Айзенберг планирует стать донором почки для незнакомца. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:35:00+03:00
2025-10-31T07:39:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
джесси айзенберг
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577345538_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4d33499e06cd078908de1cd37795fc14.jpg
https://ria.ru/20251001/uiljams-2045625224.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577345538_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_688eda49345ea414dba1eda858b513a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), джесси айзенберг, nbc
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Джесси Айзенберг, NBC
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца

Актер Джесси Айзенберг заявил, что станет донором почки для незнакомца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Джесси Айзенберг
Актер Джесси Айзенберг - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Джесси Айзенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", Джесси Айзенберг планирует стать донором почки для незнакомца.
"На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель", - признался актер в прямом эфире на канале NBC.
Айзенберг сообщил, что уже давно является донором крови. По его словам, идея пожертвовать свой орган пришла ему около десяти лет назад, но тогда его обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно, заговорив о желании помочь другим людям со знакомым врачом, он получил рекомендацию рассмотреть медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке, после чего, по его выражению, его "укусил жук-донор".
В 2025 году работа Айзенберга в фильме "Настоящая боль" была высоко оценена ведущими кинопремиями. Картина принесла ему номинацию на "Оскар" за лучший сценарий, а на "Золотой глобус" он был номинирован сразу в двух категориях: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.
Британский певец Робби Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
1 октября, 14:14
 
ШоубизНью-Йорк (город)Джесси АйзенбергNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала