Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", Джесси Айзенберг планирует стать донором почки для незнакомца.
"На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель", - признался актер в прямом эфире на канале NBC.
Айзенберг сообщил, что уже давно является донором крови. По его словам, идея пожертвовать свой орган пришла ему около десяти лет назад, но тогда его обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно, заговорив о желании помочь другим людям со знакомым врачом, он получил рекомендацию рассмотреть медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке, после чего, по его выражению, его "укусил жук-донор".
В 2025 году работа Айзенберга в фильме "Настоящая боль" была высоко оценена ведущими кинопремиями. Картина принесла ему номинацию на "Оскар" за лучший сценарий, а на "Золотой глобус" он был номинирован сразу в двух категориях: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.
