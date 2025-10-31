Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца

В 2025 году работа Айзенберга в фильме "Настоящая боль" была высоко оценена ведущими кинопремиями. Картина принесла ему номинацию на "Оскар" за лучший сценарий, а на "Золотой глобус" он был номинирован сразу в двух категориях: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле.