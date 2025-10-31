Защита экс-мэра Салавата обжаловала приговор о превышении полномочий

ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего мэра башкирского Салавата, получившего 3 года лишения свободы за превышение полномочий при передаче систем электросетевого хозяйства в концессию, подал жалобу на приговор, следует из данных в судебной картотеке.

"Защитником (адвокатом) подана апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт (по делу Игоря Миронова - ред.)", - указано в картотеке городского суда. В четверг была опубликована информация, что жалоба принята к рассмотрению.

На прошлой неделе, 22 октября, бывший мэр города Салавата Игорь Миронов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. По версии следствия, он в обход конкурсных процедур передал в концессию коммерческой структуре городские электросети на заведомо невыгодных для муниципалитета условиях.