Защита экс-мэра Салавата обжаловала приговор о превышении полномочий
ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего мэра башкирского Салавата, получившего 3 года лишения свободы за превышение полномочий при передаче систем электросетевого хозяйства в концессию, подал жалобу на приговор, следует из данных в судебной картотеке.
"Защитником (адвокатом) подана апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт (по делу Игоря Миронова - ред.)", - указано в картотеке городского суда. В четверг была опубликована информация, что жалоба принята к рассмотрению.
На прошлой неделе, 22 октября, бывший мэр города Салавата
Игорь Миронов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. По версии следствия, он в обход конкурсных процедур передал в концессию коммерческой структуре городские электросети на заведомо невыгодных для муниципалитета условиях.
Миронов получил широкую известность после судебных разбирательств с местной пенсионеркой, с которой он взыскал около 70 тысяч рублей (моральный вред и стоимость экспертиз) за ее фразу в соцсетях "Вор должен сидеть в тюрьме".