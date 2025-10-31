Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе" - РИА Новости, 31.10.2025
18:15 31.10.2025
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе" - РИА Новости, 31.10.2025
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
Участники СВО в рамках национального чемпионата "Абилимпикс" смогут могут получить новую специальность, также продемонстрировать свои навыки и таланты, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
россия
москва
дмитрий чернышенко
общество
россия
москва
россия, москва, дмитрий чернышенко, общество
Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участники СВО в рамках национального чемпионата "Абилимпикс" смогут могут получить новую специальность, также продемонстрировать свои навыки и таланты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве 30 октября состоялась торжественная церемония открытия Национального чемпионата "Абилимпикс". В 2025 году он проходит под девизом "Нет предела – действуй смело!". Соревноваться будут участники трех возрастных категорий: "школьники", "студенты", "специалисты". Проект направлен на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
«
"В этом году особое внимание нашим героям, ребятам (участникам - ред.) СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь им для этого созданы все условия", - сказал Чернышенко на пленарном заседание "От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение "Абилимпикс"
Зампред правительства пожелал участникам СВО найти себе задачи, которые будут перед ними стоять в мирной жизни.
"Для этого по поручению президента (России - ред.) мы вместе с вами и работаем, я уверен, что 50 специальностей, по которым проходят здесь соревнования, и те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут такими звездочками, ролевыми моделями для всех тех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активным членом нашего общества, приносить пользу", - заключил вице-премьер.
РоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
