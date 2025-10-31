Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"

«

"В этом году особое внимание нашим героям, ребятам (участникам - ред.) СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь им для этого созданы все условия", - сказал Чернышенко на пленарном заседание "От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение "Абилимпикс"