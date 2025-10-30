Рейтинг@Mail.ru
"Постыдная чушь". Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском
22:30 30.10.2025
"Постыдная чушь". Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском
в мире
украина
великобритания
одесская область
артем дмитрук
чей боуз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
великобритания
одесская область
"Постыдная чушь". Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском

Боуз: Зеленский — неизбранный диктатор, выведший миллионы долларов в офшоры

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ответил лидеру Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании Стивена Флинна, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "героем".
"Вам следует получить образование, прежде чем извергать эту постыдную бредовую чушь о неизбранном диктаторе, который вывел миллионы долларов в офшоры с другими членами элиты", — написал Боуз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Вчера, 18:14
Журналист добавил, что Зеленский "наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям".
"Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежной войне ради наживы", — заключил Боуз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 15:08
В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов в год.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
Вчера, 09:33
 
