На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, недавно проводившей испытания ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон", написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
«
"Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон". <…> При таких условиях от Украины мало что останется. Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", — написал он.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Также в воскресенье Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.