Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051714295.html
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, недавно проводившей испытания ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон", написал в соцсети X член... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:33:00+03:00
2025-10-30T09:33:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
москва
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051680925.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, москва, валерий герасимов
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Москва, Валерий Герасимов
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина

Мема призвал Зеленского вернуться к диалогу после слов Путина о "Посейдоне"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, недавно проводившей испытания ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон", написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
«
"Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон". <…> При таких условиях от Украины мало что останется. Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", — написал он.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Также в воскресенье Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Вчера, 02:44
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаМоскваВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала