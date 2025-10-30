На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина

«

"Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон". <…> При таких условиях от Украины мало что останется. Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", — написал он.