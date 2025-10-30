Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051680925.html
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Владимир Зеленский находится в отчаянии, пытаясь добиться поставок западного оружия для спасения ситуации на фронте, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T02:44:00+03:00
2025-10-30T02:44:00+03:00
в мире
украина
красноармейск
москва
анна скороход
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051674113.html
https://ria.ru/20251029/zelenskij-2051412090.html
украина
красноармейск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, красноармейск, москва, анна скороход, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Красноармейск, Москва, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский

Rebelión: отчаянные попытки Зеленского получить западное оружие не спасут ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в отчаянии, пытаясь добиться поставок западного оружия для спасения ситуации на фронте, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч в статье для Rebelión.
"Зеленский отчаянно пытается запросить больше западного оружия, особенно американских ракет Tomahawk, <…> но эта поставка не изменит ситуацию на фронте, а лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
01:03
По словам журналиста, Зеленскому стоит наконец признать, что декларируемые громкие успехи Украины в зоне СВО являются фантазиями и служат только для разжигания конфликта.
Сегодня депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук
Вчера, 11:26
 
В миреУкраинаКрасноармейскМоскваАнна СкороходВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала