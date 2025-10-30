https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051680925.html
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Владимир Зеленский находится в отчаянии, пытаясь добиться поставок западного оружия для спасения ситуации на фронте, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес... РИА Новости, 30.10.2025
На Западе рассказали, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Rebelión: отчаянные попытки Зеленского получить западное оружие не спасут ВСУ