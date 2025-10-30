Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании
30.10.2025
Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании
Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании
Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании
Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на... РИА Новости, 30.10.2025
Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании

Адвокат Байрам: суд дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на заседаниях апелляционной палаты Кишинева, однако суд отклонил оба ходатайства, сообщила журналистам адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Ранее в четверг в апелляционной палате Кишинева началось очередное заседание по делу Гуцул и Попан. Обе подсудимые участвуют в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора. Защита считает такую практику необоснованной и настаивает на их физическом участии в процессе.
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем соратницы Гуцул
16 октября, 13:56
"Два раза сегодня призвали судей о физическом присутствии Евгении Гуцул и Светланы Попан, чтобы они могли видеть живые реакции всех участников процесса — судей, прокурора — и иметь возможность консультироваться с адвокатами в любой момент. Но оба раза получили отказ", — сказала Байрам.
Адвокат подчеркнула, что прокурор не возражал против личного участия подсудимых, однако суд также отклонил требование защиты об отводе судейской коллегии, ссылаясь на её предвзятость. После рассмотрения ходатайств суд удалился на короткий перерыв и продолжил заседание в прежнем составе.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гуцул намерена потребовать опровержения от провластных СМИ в Молдавии
16 октября, 13:03
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
