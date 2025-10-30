Суд в Молдавии дважды отклонил требование о присутствии Гуцул на заседании

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на заседаниях апелляционной палаты Кишинева, однако суд отклонил оба ходатайства, сообщила журналистам адвокат Гуцул Наталья Байрам.

Ранее в четверг в апелляционной палате Кишинева началось очередное заседание по делу Гуцул и Попан. Обе подсудимые участвуют в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора. Защита считает такую практику необоснованной и настаивает на их физическом участии в процессе.

"Два раза сегодня призвали судей о физическом присутствии Евгении Гуцул и Светланы Попан, чтобы они могли видеть живые реакции всех участников процесса — судей, прокурора — и иметь возможность консультироваться с адвокатами в любой момент. Но оба раза получили отказ", — сказала Байрам.

Адвокат подчеркнула, что прокурор не возражал против личного участия подсудимых, однако суд также отклонил требование защиты об отводе судейской коллегии, ссылаясь на её предвзятость. После рассмотрения ходатайств суд удалился на короткий перерыв и продолжил заседание в прежнем составе.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.