На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:02:00+03:00
2025-10-30T15:02:00+03:00
2025-10-30T16:35:00+03:00
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Филиппо назвал министра Франкена, угрожавшего Москве, опасным для общества