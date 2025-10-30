Рейтинг@Mail.ru
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
15:02 30.10.2025 (обновлено: 16:35 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/zapad-2051858771.html
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:02:00+03:00
2025-10-30T16:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_478:81:2652:1304_1920x0_80_0_0_1ed100aa405c01d44affcf545bb675c1.jpg
https://ria.ru/20251029/grushko-2051666555.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051661575.html
В мире, Бельгия, Москва, Россия, Флориан Филиппо, Тео Франкен, Патриот
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве

Филиппо назвал министра Франкена, угрожавшего Москве, опасным для общества

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира".
"Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать всех безумцев, захвативших власть, с Европейского континента?" — написал Филиппо.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В МИД ответили на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
29 октября, 23:15
По его мнению, такие люди, как Тео Франкен, "представляют общественную угрозу".
Накануне посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
Вчера, 08:00
 
В мире Бельгия Москва Россия Флориан Филиппо Тео Франкен Патриот
 
 
