04:43 30.10.2025
"Продолжайте раздражать": в ЕС резко отреагировали на новое оружие России
в мире, россия, владимир путин, туомас малинен, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Россия, Владимир Путин, Туомас Малинен, Дмитрий Медведев, Евросоюз
"Продолжайте раздражать": в ЕС резко отреагировали на новое оружие России

Туомас Малинен: Западу нужно считаться с "Буревестником" и "Посейдоном"

Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запад должен серьезно относиться к оружию, которое представил президент России Владимир Путин, об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо", — сыронизировал он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что во вторник были проведены испытания подводного аппарата "Посейдон". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как "оружие Судного дня".
О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
