МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права - РИА Новости, 30.10.2025
17:35 30.10.2025
МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права
Руководство Евросоюза, стремящееся защищать Международный уголовный суд (МУС), на самом деле хочет сохранять свое влияние, а не безразличную ей законность
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Руководство Евросоюза, стремящееся защищать Международный уголовный суд (МУС), на самом деле хочет сохранять свое влияние, а не безразличную ей законность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ ее спросили о заявлении главы евродипломатии Каи Каллас насчет поиска Евросоюзом способов "защитить" МУС в свете якобы атаки на "международный правовой порядок". Захарова напомнила, что глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожал посадить в стране самолет с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот полетит над польской территорией.
"Как заявление Сикорского вообще соотносится с международным правом? Брюссельская бюрократия всеми способами защищает и поддерживает МУС вопреки даже заявлениям своих стран-членов, потому что данная структура – один из инструментов западников для сохранения неоколониального влияния на страны глобального Юга и оказания давления на неугодные режимы", - сказала Захарова.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС
29 апреля, 14:09
 
