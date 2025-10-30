МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Руководство Евросоюза, стремящееся защищать Международный уголовный суд (МУС), на самом деле хочет сохранять свое влияние, а не безразличную ей законность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.