МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Руководство Евросоюза, стремящееся защищать Международный уголовный суд (МУС), на самом деле хочет сохранять свое влияние, а не безразличную ей законность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ ее спросили о заявлении главы евродипломатии Каи Каллас насчет поиска Евросоюзом способов "защитить" МУС в свете якобы атаки на "международный правовой порядок". Захарова напомнила, что глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожал посадить в стране самолет с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот полетит над польской территорией.
"Как заявление Сикорского вообще соотносится с международным правом? Брюссельская бюрократия всеми способами защищает и поддерживает МУС вопреки даже заявлениям своих стран-членов, потому что данная структура – один из инструментов западников для сохранения неоколониального влияния на страны глобального Юга и оказания давления на неугодные режимы", - сказала Захарова.
