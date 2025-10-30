Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России и её гражданам ущерба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и её гражданам ущерба ... от этого они (Япония - ред.) должны отказаться", - сказала она в ходе брифинга.

По её словам, именно эта недружественная линия завела сотрудничество между странами в тупик, но эта линия была с японской стороны, а не с российской.

Она также иронично отреагировала на то, что вопросы касаемо Японии и нового премьер-министра страны Санаэ Такаити . задавали не журналисты из этой страны.