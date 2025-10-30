Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
20:34 30.10.2025
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
Путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России и её... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:34:00+03:00
2025-10-30T20:34:00+03:00
в мире
япония
токио
россия
мария захарова
санаэ такаити
япония
токио
россия
в мире, япония, токио, россия, мария захарова, санаэ такаити
В мире, Япония, Токио, Россия, Мария Захарова, Санаэ Такаити
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией

Захарова: диалог с Японией начнется после отказа Токио от антироссийского курса

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России и её гражданам ущерба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и её гражданам ущерба ... от этого они (Япония - ред.) должны отказаться", - сказала она в ходе брифинга.
По её словам, именно эта недружественная линия завела сотрудничество между странами в тупик, но эта линия была с японской стороны, а не с российской.
Она также иронично отреагировала на то, что вопросы касаемо Японии и нового премьер-министра страны Санаэ Такаити. задавали не журналисты из этой страны.
"Я ... смею предположить, что японским журналистам запретили японское руководство или японские власти, возможно, вы за них делаете их работу, тогда пусть делятся с вами зарплатой", - отметила она, отвечая на вопрос Рейтер.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
