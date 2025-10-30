Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
11:15 30.10.2025 (обновлено: 15:25 30.10.2025)
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
Возобновление испытаний ядерного оружия США по приказу американского президента Дональда Трампа может обернуться на пользу России и Китаю, пишет The Wall Street РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
билл клинтон
китай
владимир путин
в мире, сша, россия, дональд трамп, билл клинтон, китай, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Китай, Владимир Путин
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью

WSJ: возобновление испытаний ядерного оружия США сыграет на руку России и Китаю

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Возобновление испытаний ядерного оружия США по приказу американского президента Дональда Трампа может обернуться на пользу России и Китаю, пишет The Wall Street Journal.
«
"Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний", — заявил изданию главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В США заговорили о войне после заявлений Трампа
Вчера, 11:08
По его мнению, для обеспечения надежности американского ядерного арсенала нет необходимости в проведении испытаний.
Ночью американский лидер заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
Вчера, 09:33
 
В мире США Россия Дональд Трамп Билл Клинтон Китай Владимир Путин
 
 
