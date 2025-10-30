Рейтинг@Mail.ru
В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 30.10.2025 (обновлено: 08:57 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/vzryvy-2051699358.html
В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.10.2025
В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T07:34:00+03:00
2025-10-30T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953085601_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_4aad3c36f2b034801fb47a8a1d745323.jpg
https://ria.ru/20251030/vzryvy-2051697869.html
ивано-франковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953085601_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_d3e464eaaf95531af1a51e1d9f7977f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивано-франковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Бурштыне Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Бурштыне в Ивано-Франковской области - звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Бурштыне и не стихают уже 40 минут.
На момент начала взрывов на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас она продолжает действовать в ряде регионов, включая Ивано-Франковскую область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Вчера, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-Франковская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала