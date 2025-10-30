В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Бурштыне в Ивано-Франковской области - звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Бурштыне и не стихают уже 40 минут.

На момент начала взрывов на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас она продолжает действовать в ряде регионов, включая Ивано-Франковскую область.