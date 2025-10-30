В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели взрывы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Бурштыне в Ивано-Франковской области - звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы продолжают раздаваться в Бурштыне и не стихают уже 40 минут.
На момент начала взрывов на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас она продолжает действовать в ряде регионов, включая Ивано-Франковскую область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
