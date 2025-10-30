В Ивано-Франковске прогремел взрыв

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее телеканал сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области на фоне тревоги.
"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.
Согласно телеканалу, также прозвучали еще две серии взрывов в Ивано-Франковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Днепропетровске прогремели взрывы
Вчера, 05:16