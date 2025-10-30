Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск, устроив техногенную катастрофу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец", — заявила она на брифинге для СМИ.
Она напомнила, что похожим образом боевики ВСУ уничтожили в 2023 году Каховскую ГЭС.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК Российской Федерации квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более десяти тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
