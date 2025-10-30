Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 30.10.2025 (обновлено: 20:03 30.10.2025)
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск
ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск, устроив техногенную катастрофу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск, устроив техногенную катастрофу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец", — заявила она на брифинге для СМИ.

В частности, Захарова отметила, что с 25 по 26 октября в результате артиллерийских ударов ВСУ с использованием БПЛА и ракет HIMARS получила повреждения плотина Белгородского водохранилища.
Она напомнила, что похожим образом боевики ВСУ уничтожили в 2023 году Каховскую ГЭС.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК Российской Федерации квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более десяти тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
