ВСУ за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 30.10.2025
ВСУ за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.10.2025
Сальдо: ВСУ за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстреляны жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Горностаевке, Заводовке, Днепрянах, Каирах, Каменке, Каховке, Константиновке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Подстепном", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, под удар попали села Раденск и Костогрызово.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьКаир (город)КаменкаВладимир Сальдо
 
 
