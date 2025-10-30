https://ria.ru/20251030/vsu-2051800494.html
ВСУ за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
2025
