ВСУ за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Кроме того, по его словам, под удар попали села Раденск и Костогрызово.