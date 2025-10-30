https://ria.ru/20251030/vsu-2051695906.html
ВСУ потеряли более десяти боевиков в районе Отрадного
ВСУ провалили две контратаки в районе Отрадного на участке фронта Меловое - Хатнее на харьковском направлении, потеряв более десятка боевиков, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2025
отрадное
