ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 30.10.2025
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец - РИА Новости, 30.10.2025
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец
ВСУ бросают в бой последние резервы, активность украинских сил раньше была намного больше, заявил на видео Минобороны РФ российский боец с позывным "Бизон". РИА Новости, 30.10.2025
2025
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец

ВСУ бросают в бой последние резервы, их активность уменьшилась

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ бросают в бой последние резервы, активность украинских сил раньше была намного больше, заявил на видео Минобороны РФ российский боец с позывным "Бизон".
"Я бы сказал, что, скорее всего, противник бросает последние резервы, потому что раньше активности было намного-намного больше. И передвижение автомобильной техники, и артиллерия противника сильнее работала. Да, FPV (дроны - ред.) летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше этого всего. И охотники также за нашими самолетами тоже двигаются, но единичные случаи", - отметил боец РФ.
Маскировался под куст: кадры с солдатом ВСУ, который бежал из курского приграничья - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области
21 марта, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
