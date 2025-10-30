https://ria.ru/20251030/vsu-2051688992.html
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец - РИА Новости, 30.10.2025
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец
ВСУ бросают в бой последние резервы, активность украинских сил раньше была намного больше, заявил на видео Минобороны РФ российский боец с позывным "Бизон". РИА Новости, 30.10.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ бросают в бой последние резервы, активность украинских сил раньше была намного больше, заявил на видео Минобороны РФ российский боец с позывным "Бизон".
"Я бы сказал, что, скорее всего, противник бросает последние резервы, потому что раньше активности было намного-намного больше. И передвижение автомобильной техники, и артиллерия противника сильнее работала. Да, FPV (дроны - ред.) летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше этого всего. И охотники также за нашими самолетами тоже двигаются, но единичные случаи", - отметил боец РФ.