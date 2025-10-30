ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец

"Я бы сказал, что, скорее всего, противник бросает последние резервы, потому что раньше активности было намного-намного больше. И передвижение автомобильной техники, и артиллерия противника сильнее работала. Да, FPV (дроны - ред.) летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше этого всего. И охотники также за нашими самолетами тоже двигаются, но единичные случаи", - отметил боец РФ.