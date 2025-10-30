https://ria.ru/20251030/vsu-2051685506.html
ВСУ обустроили позиции около кладбища в Волчанске
Украинские военнослужащие в Волчанске организовали позиции около кладбища и на территории учебных заведений, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
