Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск, сообщило ведомство.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", — рассказали там.
Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ.
Накануне Путин встретился с ранеными бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве, где сообщил об окружении противника российскими Вооруженными силами в районах Купянска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
По оценке президента, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
22 июня 2022, 17:18