Рейтинг@Mail.ru
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 30.10.2025 (обновлено: 17:07 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/vs-2051877688.html
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов - РИА Новости, 30.10.2025
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов
Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск, сообщило ведомство. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
красноармейск
украина
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:104:1066:704_1920x0_80_0_0_a82d64fb6c31cd9eb781911e9a02cc0a.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051731974.html
https://ria.ru/20251030/germaniya-2051685888.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
украина
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_39:0:1115:807_1920x0_80_0_0_e1ff0aa45cc03e519e6b45e209bd48c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, владимир путин, красноармейск, украина, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Красноармейск, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов

РФ готова прекратить бои на 5-6 часов в районах окружения ВСУ для доступа СМИ

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск, сообщило ведомство.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", — рассказали там.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 10:06
Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ.
Накануне Путин встретился с ранеными бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве, где сообщил об окружении противника российскими Вооруженными силами в районах Купянска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск
Вчера, 04:28
Там же Верховный главнокомандующий объявил о готовности России дать журналистам доступ к районам блокирования ВСУ на несколько часов. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
По оценке президента, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКрасноармейскУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала