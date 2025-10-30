Врачи получили возможность проводить операции на сердце в "красной зоне"

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-го армейского корпуса группировки войск "Южная" получили возможность проводить операции, в том числе на открытом сердце и сосудах, в госпиталях первого звена, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог с позывным "Кетанов".

"У нас госпиталь первого звена, госпиталь, который располагается в "красной зоне", непосредственно в определённой близости от линии боевого соприкосновения. Что касается того, что мы здесь делаем, начиная от самых простых первичных хирургических обработок, заканчивая до абдоминальной хирургии, до сосудистой хирургии, включая хирургию сердца, я имею в виду ранения сердца, а также различные травмы", - сказал врач.

Он уточнил, что квалификация врачей и оборудование позволяют делать ряд сложнейших операций именно в передовом госпитале, в том числе протезирование больших магистральных сосудов, тем самым не тратя время на транспортировку тяжело раненых бойцов.

"Конечно, такие операции делаются много где в больших стационарах в России , но сложность в том, что здесь это делается за несколько километров от линии боевого соприкосновения. Уровень наших хирургов и уровень нашей оснащенности позволяют нам это делать и, наверное, опыт позволяет. Уже наработали свой опыт, и мы не стоим на месте и идем в ногу со временем", - добавил "Кетанов".

Собеседник агентства пояснил, что в особо сложных ситуациях хирургов передового госпиталя консультируют специалисты больших федеральных медучреждений.