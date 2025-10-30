В США заговорили о войне после заявлений Трампа

«

"Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты", — так он отреагировал на новость о приказе.