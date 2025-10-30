Рейтинг@Mail.ru
В США заговорили о войне после заявлений Трампа - РИА Новости, 30.10.2025
11:08 30.10.2025
В США заговорили о войне после заявлений Трампа
В США заговорили о войне после заявлений Трампа
В США заговорили о войне после заявлений Трампа

Генерал Флинн заявил о неизбежности войны после слов Трампа об испытаниях ЯО

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн в соцсети Х заявил о неизбежности войны после высказываний главы Белого дома о ядерных испытаниях.
«
"Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты", — так он отреагировал на новость о приказе.
Ночью американских лидер заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после заявления Путина
