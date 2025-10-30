Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, каким должен быть российский рубль - РИА Новости, 30.10.2025
16:46 30.10.2025
Володин рассказал, каким должен быть российский рубль
В купюре важна ее ценность, а не то, что на ней изображено, и нужно постараться сделать так, чтобы российский рубль был, "как при царе", золотым, ценным во всем
2025
экономика, россия, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, рубль
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Рубль
Володин рассказал, каким должен быть российский рубль

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В купюре важна ее ценность, а не то, что на ней изображено, и нужно постараться сделать так, чтобы российский рубль был, "как при царе", золотым, ценным во всем мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг обсуждает на пленарном заседании основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. С докладом выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Надо постараться сделать так, чтобы наш рубль был, как при царе, золотым и ценился во всем мире. А что там будет изображено, это уже второй вопрос… Потому что не это главное в купюре, что там нарисовано на ней, а ценность ее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что если начать "соревноваться на купюрах", то их и не будет, а останутся "одни фантазии на рисунках". "Это тоже хотелось бы, чтобы Центральный банк услышал", - подчеркнул председатель Госдумы.
По словам Володина цель в том, чтобы экономика России росла более динамичными темпами. "А завтра разрушим это все, и не будет этих всех зданий и многого другого. Потому что грохнется экономика, грохнется финансовая система. Вот наш сегодняшний разговор, он содержательный, правильный. Потому что мы стали обсуждать повышение производительности труда, снижение себестоимости, рост эффективности рубля, снижение инфляции. Вот это базовые параметры", - подытожил он.
Экономика Россия Вячеслав Володин Эльвира Набиуллина Госдума РФ Рубль
 
 
