Володин рассказал, каким должен быть российский рубль

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В купюре важна ее ценность, а не то, что на ней изображено, и нужно постараться сделать так, чтобы российский рубль был, "как при царе", золотым, ценным во всем мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.