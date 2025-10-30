Володин раскритиковал Нобелевскую премию

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Нобелевскую премию испохабили, она ни во что не ставится и никем не признается, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг обсуждает на пленарном заседании основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, которые представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Даже Нобелевскую премию умудрились испохабить, ни во что она теперь никем не признается, не ставится", - сказал он на пленарном заседании.
Володин напомнил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий, так как ему достаточно поддержки парламента.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. В обсуждении принимал участие Силуанов. В ходе заседания Володин напомнил о вручении Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву и заявил, что его нужно было исключить из партии и снять с должности генерального секретаря ЦК КПСС в день вручения награды. По его словам, Нобелевский комитет "коврижки просто так не раздает", он их раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его".