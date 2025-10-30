Рейтинг@Mail.ru
16:27 30.10.2025
Володин раскритиковал Нобелевскую премию
россия
вячеслав володин
антон силуанов
эльвира набиуллина
госдума рф
кпсс
нобелевская премия
россия, вячеслав володин, антон силуанов, эльвира набиуллина, госдума рф, кпсс, нобелевская премия
Россия, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, КПСС, Нобелевская премия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Нобелевскую премию испохабили, она ни во что не ставится и никем не признается, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг обсуждает на пленарном заседании основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, которые представляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Даже Нобелевскую премию умудрились испохабить, ни во что она теперь никем не признается, не ставится", - сказал он на пленарном заседании.
Володин напомнил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий, так как ему достаточно поддержки парламента.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. В обсуждении принимал участие Силуанов. В ходе заседания Володин напомнил о вручении Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву и заявил, что его нужно было исключить из партии и снять с должности генерального секретаря ЦК КПСС в день вручения награды. По его словам, Нобелевский комитет "коврижки просто так не раздает", он их раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его".
