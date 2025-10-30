Рейтинг@Mail.ru
России нет равных в прямой демократии, заявил Володин - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/volodin-2051868127.html
России нет равных в прямой демократии, заявил Володин
России нет равных в прямой демократии, заявил Володин - РИА Новости, 30.10.2025
России нет равных в прямой демократии, заявил Володин
России нет равных в открытости и прямой демократии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:40:00+03:00
2025-10-30T15:40:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151234/55/1512345565_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_528aa0e72ea7620a50e2159d078b4f48.jpg
https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051856248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151234/55/1512345565_220:0:2565:1759_1920x0_80_0_0_1b2df4da85953eade2e48a577ee9b1f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, в мире
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, В мире
России нет равных в прямой демократии, заявил Володин

Володин заявил, что России нет равных в открытости и прямой демократии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. России нет равных в открытости и прямой демократии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг обсуждает на пленарном заседании основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. С докладом выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Мы обязательно достигнем самых больших результатов. Нам нет равных по открытости и прямой демократии", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина
Вчера, 14:56
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала