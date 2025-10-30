Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие "Бах" и "Шипс" рассказали об особенностях и преимуществах использовании FPV-дронов "Молния" в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.

"В этом блиндаже мы ведем сборку "Молний", подготавливаем их к боевой работе. Прошиваем, заряжаем уже боевую часть. "Молния" – это FPV-дрон самолетного типа. Очки, пульт, все тоже самое. В основном применяется по тыловым зонам, складам, также работаем по технике", – поделился особенностями работы на данном типе БПЛА командир расчета с позывным Бах.

Его сослуживец с позывным "Шипс" рассказал о преимуществах беспилотников типа "Молния". По его словам, данный тип БПЛА намного интереснее использовать при выполнении боевых задач.