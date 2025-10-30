Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния" - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 30.10.2025
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния" - РИА Новости, 30.10.2025
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"
Российские военнослужащие "Бах" и "Шипс" рассказали об особенностях и преимуществах использовании FPV-дронов "Молния" в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397636.html
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"

Российские военные отметили преимущества применения FPV-дронов "Молния"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие "Бах" и "Шипс" рассказали об особенностях и преимуществах использовании FPV-дронов "Молния" в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
"В этом блиндаже мы ведем сборку "Молний", подготавливаем их к боевой работе. Прошиваем, заряжаем уже боевую часть. "Молния" – это FPV-дрон самолетного типа. Очки, пульт, все тоже самое. В основном применяется по тыловым зонам, складам, также работаем по технике", – поделился особенностями работы на данном типе БПЛА командир расчета с позывным Бах.
Его сослуживец с позывным "Шипс" рассказал о преимуществах беспилотников типа "Молния". По его словам, данный тип БПЛА намного интереснее использовать при выполнении боевых задач.
"Обычный FPV-дрон при потере управления, при потере видео.... либо начинает набирать высоту и уходить просто вверх, либо просто падает камнем вниз...Данный дрон.... при помощи вспомогательных средств....при потере видео или управления в режиме Altitude Hold, то бишь автопилот своеобразный, продолжает свое движение непосредственно прямо по заданному направлению... Летит выше, видит больше, интереснее", - рассказал "Шипс".
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне
1 марта, 05:04
 
Специальная военная операция на Украине
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
