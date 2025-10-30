https://ria.ru/20251030/vladivostok-2051718194.html
Во Владивостоке спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег
Во Владивостоке спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег
Во Владивостоке спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег
Во Владивостоке врачи спасли семимесячного ребенка, проглотившего раскрытую булавку-оберег, сообщили в Краевой детской клинической больнице № 1. РИА Новости, 30.10.2025
Во Владивостоке спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли семимесячного ребенка, проглотившего раскрытую булавку-оберег, сообщили в Краевой детской клинической больнице № 1.
"Под утро мама решила укрыть сына дополнительным байковым одеяльцем, чтобы сыну было теплее в кроватке. Но мама забыла, что до этого к одеялу прикрепила булавку-оберег. Судя по всему, в какой-то момент кроха проснулся, нащупал интересную вещь, смог снять ее и положил в рот. Родители заметили, что у сына внезапно возник интенсивный кашель и рвотное слюнотечение. <…> Они вызвали машину скорой помощи", — рассказали в клинике.
Ребенка доставили в центральную районную больницу Черниговки. Там ему сделали обзорную рентгенографию органов грудной клетки и обнаружили в пищеводе тень инородного тела.
После этого младенца отправили во Владивосток, в Краевую детскую клиническую больницу № 1. На повторном рентгене была четко видна открытая булавка. Врачи удалили ее при помощи щипцов под контролем эндоскопической техники.
Сейчас малыш чувствует себя хорошо.