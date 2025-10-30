Во Владивостоке спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег

"Под утро мама решила укрыть сына дополнительным байковым одеяльцем, чтобы сыну было теплее в кроватке. Но мама забыла, что до этого к одеялу прикрепила булавку-оберег. Судя по всему, в какой-то момент кроха проснулся, нащупал интересную вещь, смог снять ее и положил в рот. Родители заметили, что у сына внезапно возник интенсивный кашель и рвотное слюнотечение. <…> Они вызвали машину скорой помощи", — рассказали в клинике.