Владимиров: здравоохранение – одно из главных направлений соцполитики
18:22 30.10.2025
Владимиров: здравоохранение – одно из главных направлений соцполитики
Здравоохранение является одним из главных направлений социальной политики Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
общество, ставропольский край, владимир владимиров
Владимиров: здравоохранение – одно из главных направлений соцполитики

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Здравоохранение является одним из главных направлений социальной политики Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В проекте бюджета Ставрополья на 2026 год особое внимание уделили здравоохранению. Это одно из главных направлений нашей социальной политики", – написал Владимиров в своем телеграм-канале.
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Владимиров обозначил приоритет в проекте бюджета Ставрополья на 2026 год
28 октября, 17:01
Он добавил, что на строительство и реконструкцию медицинских объектов в проекте предусмотрели более 5 миллиардов рублей. Основная часть этих средств будет направлена на возведение нового краевого клинического онкологического диспансера — важнейшего для региона объекта. Он позволит вывести борьбу с онкологическими заболеваниями на новый уровень, обеспечит жителям доступ к современным методам диагностики и лечения. Ввести онкодиспансер в эксплуатацию планируется в 2028 году.
"Около 1 миллиарда рублей направим на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Это поможет обеспечить стабильные поставки жизненно необходимых препаратов и расширить перечень доступных лекарств. Особое внимание уделяем людям, которые каждый день стоят на страже здоровья ставропольцев. На повышение заработной платы медицинских работников заложено более 600 миллионов рублей", – отметил глава региона.
По словам Владимирова, продолжится реализация краевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". "В 2026 году рассчитываем начать капитальные ремонты в восьми медицинских учреждениях. Кроме того, планируем приобрести 14 быстровозводимых модульных конструкций для организации фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях края. И конечно, продолжим улучшать материально-техническую базу наших медицинских учреждений", – пояснил он.
Кроме того, Владимиров заявил, что развитие системы здравоохранения является инвестицией в качество жизни, в здоровье и долголетие людей. Работа по укреплению медицинской инфраструктуры и поддержке медицинских специалистов будет продолжена.
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 50 километров регдорог отремонтировали на Ставрополье с начала года
30 сентября, 17:14
 
