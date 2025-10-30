Владимиров: здравоохранение – одно из главных направлений соцполитики

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Здравоохранение является одним из главных направлений социальной политики Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"В проекте бюджета Ставрополья на 2026 год особое внимание уделили здравоохранению. Это одно из главных направлений нашей социальной политики", – написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на строительство и реконструкцию медицинских объектов в проекте предусмотрели более 5 миллиардов рублей. Основная часть этих средств будет направлена на возведение нового краевого клинического онкологического диспансера — важнейшего для региона объекта. Он позволит вывести борьбу с онкологическими заболеваниями на новый уровень, обеспечит жителям доступ к современным методам диагностики и лечения. Ввести онкодиспансер в эксплуатацию планируется в 2028 году.

"Около 1 миллиарда рублей направим на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Это поможет обеспечить стабильные поставки жизненно необходимых препаратов и расширить перечень доступных лекарств. Особое внимание уделяем людям, которые каждый день стоят на страже здоровья ставропольцев. На повышение заработной платы медицинских работников заложено более 600 миллионов рублей", – отметил глава региона.

По словам Владимирова, продолжится реализация краевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". "В 2026 году рассчитываем начать капитальные ремонты в восьми медицинских учреждениях. Кроме того, планируем приобрести 14 быстровозводимых модульных конструкций для организации фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях края. И конечно, продолжим улучшать материально-техническую базу наших медицинских учреждений", – пояснил он.