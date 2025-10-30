Visa зарегистрировала два товарных знака в России

Рейтинг@Mail.ru
14:49 30.10.2025 (обновлено: 14:50 30.10.2025)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд Visa
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стенд Visa. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ушедшая из России международная платежная система Visa зарегистрировала в стране два товарных знака до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, Visa подала заявку 10 сентября 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарные знаки сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана американская корпорация "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн".
Оба товарных знака Visa могут использоваться в России для выпуска кредитных карточек, дистанционного банковского обслуживания по дебетовым и кредитным картам, перевода денежных средств.
В начале марта 2022 года Visa сообщила, что приостанавливает операции в России.
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
11 октября, 04:00
 
