https://ria.ru/20251030/visa-2051854020.html
Visa зарегистрировала два товарных знака в России
Visa зарегистрировала два товарных знака в России - РИА Новости, 30.10.2025
Visa зарегистрировала два товарных знака в России
Ушедшая из России международная платежная система Visa зарегистрировала в стране два товарных знака до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:49:00+03:00
2025-10-30T14:49:00+03:00
2025-10-30T14:50:00+03:00
россия
visa, inc.
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759491829_0:119:3094:1859_1920x0_80_0_0_94483f03de1fe592bdf8675d134847ff.jpg
https://ria.ru/20251011/rospatent-2047652505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759491829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4507ab159af0edb20cd5a0080fbebd97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, visa, inc., федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Visa, Inc., Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Visa зарегистрировала два товарных знака в России
Платежная система Visa зарегистрировала в России два товарных знака до 2034 года