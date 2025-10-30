https://ria.ru/20251030/virus-2051874683.html
Мясников назвал самый опасный распространенный вирус
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире телеканала "Россия 1"
"Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп", — отметил он.
Врач также подчеркнул, что с указанным вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. Кроме того, показатель смертности от этого заболевания составляет от 7% до 10%.
Респираторно-синцитиальный вирус переносится воздушно-капельным путем, оставаясь опасным в случае попадания на поверхность в течение нескольких часов. Для его профилактики важно постоянное мытье рук и использование средств защиты, например, масок, заключил Мясников
.