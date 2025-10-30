Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро двух поездов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро ряда российских поездов дальнего следования: они появятся в фирменных поездах "Тихий Дон" Ростов-на-Дону - Москва и "Премиум" сообщением Анапа - Москва, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Идею с вводом в меню донского вина в компании поясняют предоставлением возможности большему количеству путешественников познакомиться с отечественным виноделием и его традициями.