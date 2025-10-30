Нелегалы мешают достижению "американской мечты", заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что нелегалы мешают достижению "американской мечты".
"Левые скажут, что наша миграционная политика о ненависти к мигрантам, мы никого не ненавидим, мы любим наших сограждан. И от того, что мы хотим, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу", - сказал Вэнс на мероприятии организации Turning Point в штате Миссисипи.
Движение ранее возглавлял убитый консервативный активист Чарли Кирк.
Сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
4 октября, 04:47