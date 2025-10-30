https://ria.ru/20251030/vengriya-2051807698.html
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:42:00+03:00
Орбан допустил, что на использующий российскую нефть венгерский НПЗ напали