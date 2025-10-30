Рейтинг@Mail.ru
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
12:16 30.10.2025 (обновлено: 16:42 30.10.2025)
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии - РИА Новости, 30.10.2025
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях. РИА Новости, 30.10.2025
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях.
"Расследование ведется полным ходом. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, авария или внешнее нападение. НПЗ в Сазхаломбатте — одно из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба". Надеемся, что это не так", — написал он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 22 октября фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, назвала его "Усамой бен Сикорским".
