Россия поддерживает Венесуэлу в деле защиты суверенитета, заявили в МИД

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва находится в контакте с властями Венесуэлы и поддерживает руководство в деле защиты национального суверенитета, а также готова должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.