Россия поддерживает Венесуэлу в деле защиты суверенитета, заявили в МИД - РИА Новости, 30.10.2025
17:54 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/venesuela-2051915397.html
Россия поддерживает Венесуэлу в деле защиты суверенитета, заявили в МИД
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва находится в контакте с властями Венесуэлы и поддерживает руководство в деле защиты национального суверенитета, а также готова должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы (Россия - ред.), конечно, поддерживаем руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, принимая во внимание динамику международной и региональной обстановки. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, также продолжим работать плечом к плечу, смотря в будущее", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.
В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США возле Венесуэлы
29 октября, 12:00
