https://ria.ru/20251030/utka-2053204148.html
Плавучие утиные домики в Москве отправят на зимнее хранение
Плавучие утиные домики в Москве отправят на зимнее хранение - РИА Новости, 06.11.2025
Плавучие утиные домики в Москве отправят на зимнее хранение
Около 200 плавучих утиных домиков в Москве отправят на зимнее хранение, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.11.2025
2025-10-30T15:32:00+03:00
2025-10-30T15:32:00+03:00
2025-11-06T15:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012274385_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8794de8a3df38281a26eee61303539e0.jpg
https://ria.ru/20251031/biryukov-2052041364.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012274385_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2fb72e626276ae56ea42a583f6161816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Плавучие утиные домики в Москве отправят на зимнее хранение
Около 200 плавучих утиных домиков в Москве отправят на зимнее хранение
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 200 плавучих утиных домиков в Москве отправят на зимнее хранение, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" убирают утиные домики с поверхности городских водоемов, находящихся в обслуживании предприятия. До середины ноября на зимнее хранение отправится около 200 плавучих конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта работа требует подготовки, поскольку каждый домик весит от 30 до 50 килограммов. Бригады работают слаженно: одни сотрудники транспортируют конструкции на лодках к берегу, другие аккуратно поднимают их на сушу и грузят в автотранспорт, а в труднодоступных местах на помощь специалистам приходят краны-манипуляторы.
"После извлечения домиков из воды их отправляют в районные подразделения. Зимой специалисты тщательно осмотрят каждое сооружение, проверят целостность плавучих платформ из пенопласта, крыш, устранят повреждения. Весной деревянные конструкции вернут на пруды, чтобы они вновь стали островками безопасности для пернатых. Во время выводково-гнездового периода птенцам необходимы места на поверхности водоемов, где они могут отдохнуть после заплывов", - отмечается в сообщении.