Плавучие утиные домики в Москве отправят на зимнее хранение

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 200 плавучих утиных домиков в Москве отправят на зимнее хранение, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты ГУП "Мосводосток" убирают утиные домики с поверхности городских водоемов, находящихся в обслуживании предприятия. До середины ноября на зимнее хранение отправится около 200 плавучих конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта работа требует подготовки, поскольку каждый домик весит от 30 до 50 килограммов. Бригады работают слаженно: одни сотрудники транспортируют конструкции на лодках к берегу, другие аккуратно поднимают их на сушу и грузят в автотранспорт, а в труднодоступных местах на помощь специалистам приходят краны-манипуляторы.