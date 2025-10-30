ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, при этом в ходе проверок число выявленных нарушений за последнее время выросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение порядка его расчета, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

« "В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись. Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уплата утилизационного сбора предусмотрена федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно, напоминает ФТС

« "В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось. Так, наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств-членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета", - отмечается в сообщении.

"С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате. Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в Российской Федерации", - подчеркнули в ФТС.