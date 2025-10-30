На Урале шеф-повар зарубил топором бизнесмена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Найдено тело бизнесмена из города Заречный Свердловской области, которого искали после исчезновения несколько дней назад, обвинение в убийстве предъявлено шеф-повару кафе, который, предположительно, зарубил приятеля топором во время ссоры, а потом пытался скрыть улики, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области 30-летнему жителю Белоярского района , работающему шеф-поваром кафе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на 25 октября 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в одном из сёл в Белоярском районе, вступил в конфликт со своим знакомым - бизнесменом, 1976 г.р. На почве ссоры фигурант вооружился находившимся во дворе частного дома топором и нанёс им удар оппоненту по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", -говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство произошло в доме фигуранта в ходе распития спиртного. После убийства обвиняемый взял машину убитого и отвез ее в другое место. Затем, вернувшись, он на своем автомобиле вывез труп за пределы населенного пункта и спрятал его у трассы, а после избавился и от орудия преступления.

По данным СМИ, убитым оказался 49-летний Ильгар Х. Его родственники забили тревогу уже на следующий день и обратились за помощью к поисковому отряду "Лиза Алерт", в ходе поисков был обнаружен его автомобиль со следами крови, а затем и тело, правоохранители начали расследование.

По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых , фигурант изначально отрицал свою связь с убийством, однако в ходе допроса с использованием полиграфа признался в содеянном.