На Урале шеф-повар зарубил топором бизнесмена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Найдено тело бизнесмена из города Заречный Свердловской области, которого искали после исчезновения несколько дней назад, обвинение в убийстве предъявлено шеф-повару кафе, который, предположительно, зарубил приятеля топором во время ссоры, а потом пытался скрыть улики, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области 30-летнему жителю Белоярского района, работающему шеф-поваром кафе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на 25 октября 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в одном из сёл в Белоярском районе, вступил в конфликт со своим знакомым - бизнесменом, 1976 г.р. На почве ссоры фигурант вооружился находившимся во дворе частного дома топором и нанёс им удар оппоненту по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", -говорится в сообщении.
По версии следствия, убийство произошло в доме фигуранта в ходе распития спиртного. После убийства обвиняемый взял машину убитого и отвез ее в другое место. Затем, вернувшись, он на своем автомобиле вывез труп за пределы населенного пункта и спрятал его у трассы, а после избавился и от орудия преступления.
По данным СМИ, убитым оказался 49-летний Ильгар Х. Его родственники забили тревогу уже на следующий день и обратились за помощью к поисковому отряду "Лиза Алерт", в ходе поисков был обнаружен его автомобиль со следами крови, а затем и тело, правоохранители начали расследование.
По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант изначально отрицал свою связь с убийством, однако в ходе допроса с использованием полиграфа признался в содеянном.
"Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 километрах от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашёл "главную улику", обложил её несколькими автомобильными покрышками. "Ладу", на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навёл порядок и на месте расправы. Причиной разлада между давними товарищами стали их совместные финансовые дела", - отметил полковник Горелых.
