На Урале шеф-повар зарубил топором бизнесмена
14:08 30.10.2025 (обновлено: 14:09 30.10.2025)
На Урале шеф-повар зарубил топором бизнесмена
происшествия
свердловская область
россия
заречный
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
заречный
2025
происшествия, свердловская область, россия, заречный, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Заречный, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Найдено тело бизнесмена из города Заречный Свердловской области, которого искали после исчезновения несколько дней назад, обвинение в убийстве предъявлено шеф-повару кафе, который, предположительно, зарубил приятеля топором во время ссоры, а потом пытался скрыть улики, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области 30-летнему жителю Белоярского района, работающему шеф-поваром кафе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на 25 октября 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в одном из сёл в Белоярском районе, вступил в конфликт со своим знакомым - бизнесменом, 1976 г.р. На почве ссоры фигурант вооружился находившимся во дворе частного дома топором и нанёс им удар оппоненту по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", -говорится в сообщении.
дополняется ...
По версии следствия, убийство произошло в доме фигуранта в ходе распития спиртного. После убийства обвиняемый взял машину убитого и отвез ее в другое место. Затем, вернувшись, он на своем автомобиле вывез труп за пределы населенного пункта и спрятал его у трассы, а после избавился и от орудия преступления.
По данным СМИ, убитым оказался 49-летний Ильгар Х. Его родственники забили тревогу уже на следующий день и обратились за помощью к поисковому отряду "Лиза Алерт", в ходе поисков был обнаружен его автомобиль со следами крови, а затем и тело, правоохранители начали расследование.
По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант изначально отрицал свою связь с убийством, однако в ходе допроса с использованием полиграфа признался в содеянном.
"Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 километрах от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашёл "главную улику", обложил её несколькими автомобильными покрышками. "Ладу", на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навёл порядок и на месте расправы. Причиной разлада между давними товарищами стали их совместные финансовые дела", - отметил полковник Горелых.
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЗаречныйВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
