СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса" - РИА Новости, 30.10.2025
00:46 30.10.2025
СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса"
СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса"
По меньшей мере четыре человека погибли в приходе Сент-Элизабет на юге Ямайки в результате урагана "Мелисса", сообщило издание Jamaica Observer. РИА Новости, 30.10.2025
СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса"

© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия урагана "Мелисса" в Роки-Пойнт, Ямайка
Последствия урагана "Мелисса" в Роки-Пойнт, Ямайка. Архивное фото
МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в приходе Сент-Элизабет на юге Ямайки в результате урагана "Мелисса", сообщило издание Jamaica Observer.
"Погибшими стали три мужчины и одна женщина, предположительно унесённые потоками воды, вызванными ураганом. Их тела были обнаружены после того, как стихия ослабла. Эти люди, судя по всему, являются прямыми жертвами урагана, и я надеюсь, что больше жертв не будет", - заявил министр местного самоуправления и развития сообществ Десмонд Маккензи, слова которого приводит газета на своем сайте.
По словам Маккензи, более 25 тысяч человек сейчас размещены в убежищах, при этом власти распорядились не закрывать ни одно из них до завершения оценки ущерба. Министр добавил, что ураган серьёзно повредил инфраструктуру города Монтего-Бей - были затоплены административные здания, приют для бездомных и два этажа мэрии, а также повреждена городская больница.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, посетивший пострадавшие районы, заявил, что страна сосредоточена на восстановлении.
"Мы завершили осмотр разрушений, вызванных ураганом "Мелисса" в приходе Сент-Элизабет. Разрушения поистине душераздирающи, однако дух людей остаётся несгибаемым. Сила, стойкость и решимость жителей Сент-Элизабет уже проявляются, когда они сосредоточены на восстановлении. Это правительство стоит вместе с народом Сент-Элизабет, пока мы восстанавливаемся, чтобы стать сильнее, чем прежде", - написал глава правительства в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее обрушившийся на Ямайку, вызвал массовые наводнения и серьезно повредил инфраструктуру. По информации СМИ, обрушилась крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей. Без электричества остались около 500 тысяч человек при общей численности населения около 2,8 миллиона.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
