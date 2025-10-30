На Украине начали рассматривать иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Суд на Украине начал первое заседание по иску о ликвидации о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Трансляцию с заседания из зала суда ведет на странице в Facebook* адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.