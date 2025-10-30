Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 30.10.2025
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка - РИА Новости, 30.10.2025
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
Украинский беспилотник ударил по Буденновскому району Донецка вечером в четверг, в результате чего повреждения получили остекление и фасады частных домов,... РИА Новости, 30.10.2025
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка

© AP Photo / Libkos Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по Буденновскому району Донецка вечером в четверг, в результате чего повреждения получили остекление и фасады частных домов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате удара беспилотника в Будённовском районе по ул. Пристанционной повреждено остекление и фасады частных домов", - написал мэр в Telegram-канале.
Отмечается, что обошлось без жертв.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 21.30 ударили по Буденновскому району Донецка при помощи дрона-камикадзе. Кроме того, украинские войска в четверг также трижды атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе.
