БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка - РИА Новости, 30.10.2025
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
Украинский беспилотник ударил по Буденновскому району Донецка вечером в четверг, в результате чего повреждения получили остекление и фасады частных домов,... РИА Новости, 30.10.2025
БПЛА ударил по Буденновскому району Донецка
Кулемзин: ВСУ ударили по Буденновскому району Донецка