В Полтавской области произошла стрельба в военкомате
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 30.10.2025 (обновлено: 19:35 30.10.2025)
В Полтавской области произошла стрельба в военкомате
В Полтавской области произошла стрельба в военкомате - РИА Новости, 30.10.2025
В Полтавской области произошла стрельба в военкомате
Стрельба произошла в военкомате в Кременчуге Полтавской области, два человека ранены, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:53:00+03:00
2025-10-30T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
полтавская область
украина
кременчуг
полтавская область
украина
в мире, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
В Полтавской области произошла стрельба в военкомате

В Кременчуге Полтавской области произошла стрельба в военкомате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Стрельба произошла в военкомате в Кременчуге Полтавской области, два человека ранены, сообщает украинское агентство УНИАН.
"В ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Кременчуге произошла стрельба, сообщают о двух раненых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Причины стрельбы и другие подробности пока не приводятся.
Позже украинский телеканал ТСН со ссылкой на Полтавский областной военкомат сообщил, что полиция сопровождала военнообязанного в сборный пункт Кременчугского районного военкомата. Во время оформления и осмотра на наличие запрещенных предметов, мужчина достал переделанный травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы двое сотрудников военкомата получили ранения голени.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугПолтавская областьУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
