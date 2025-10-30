В Полтавской области произошла стрельба в военкомате

Причины стрельбы и другие подробности пока не приводятся.

Позже украинский телеканал ТСН со ссылкой на Полтавский областной военкомат сообщил, что полиция сопровождала военнообязанного в сборный пункт Кременчугского районного военкомата. Во время оформления и осмотра на наличие запрещенных предметов, мужчина достал переделанный травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы двое сотрудников военкомата получили ранения голени.