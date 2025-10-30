https://ria.ru/20251030/ukraina-2051935405.html
В Полтавской области произошла стрельба в военкомате
Стрельба произошла в военкомате в Кременчуге Полтавской области, два человека ранены, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 30.10.2025
В Кременчуге Полтавской области произошла стрельба в военкомате
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Стрельба произошла в военкомате в Кременчуге Полтавской области, два человека ранены, сообщает украинское агентство УНИАН.
"В ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) в Кременчуге
произошла стрельба, сообщают о двух раненых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Причины стрельбы и другие подробности пока не приводятся.
Позже украинский телеканал ТСН со ссылкой на Полтавский областной военкомат сообщил, что полиция сопровождала военнообязанного в сборный пункт Кременчугского районного военкомата. Во время оформления и осмотра на наличие запрещенных предметов, мужчина достал переделанный травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы двое сотрудников военкомата получили ранения голени.