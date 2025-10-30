Киев пригрозил иностранным журналистам за посещение мест блокирования ВСУ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинское министерство иностранных дел угрожает последствиями иностранным журналистам, которые могут посетить районы, где заблокированы ВСУ, после поручения президента России Владимира Путина российскому Минобороны обеспечить соответствующие визиты.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что получило приказ президента обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ. В среду Путин заявил, что вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, вопрос - готова ли к этому украинская сторона.
«
"Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на находящуюся под контролем России территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы следим внимательно", - написал представитель украинского министерства Георгий Тихий в соцсети X.