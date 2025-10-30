https://ria.ru/20251030/ukraina-2051919253.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщает в четверг... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение на Украине на 90 дней