Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051919253.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщает в четверг... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:14:00+03:00
2025-10-30T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
https://ria.ru/20251030/shvetsiya-2051883495.html
украина
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение на Украине на 90 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщает в четверг Верховная рада.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 21 октября сообщал, что украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней.
"Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены на 90 дней с 5 ноября 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.
Зеленский 25 июля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В МИД прокомментировали планы Швеции поставить Украине истребители Gripen
Вчера, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
