Во всех украинских регионах ввели графики отключений света

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По всей Украине ввели графики отключений света, сообщило Министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. <...> Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. С 8:00 до 19:00 (9:00-20:00 мск) будут действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — говорится в посте.
В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области.
Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний, этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18