Во всех украинских регионах ввели графики отключений света - РИА Новости, 30.10.2025
09:53 30.10.2025 (обновлено: 13:42 30.10.2025)
Во всех украинских регионах ввели графики отключений света
По всей Украине ввели графики отключений света, сообщило Министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2025
© Фото : соцсетиПоследствия удара по критической инфраструктуре в Винницкой области. 30 октября 2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По всей Украине ввели графики отключений света, сообщило Министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. <...> Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. С 8:00 до 19:00 (9:00-20:00 мск) будут действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — говорится в посте.
Лампы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-министр энергетики Украины заявила, что отключения света стали рутиной
27 октября, 21:12
В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области.

Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний, этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
