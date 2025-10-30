Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
09:40 30.10.2025
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп обсудили на саммите вопросы достижения мира на Украине, заявил на пресс-конференции в четверг РИА Новости, 30.10.2025
в мире
япония
сша
украина
санаэ такаити
дональд трамп
минору кихара
япония
сша
украина
в мире, япония, сша, украина, санаэ такаити, дональд трамп, минору кихара
В мире, Япония, США, Украина, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Минору Кихара
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине

Такаити и Трамп обсудили на саммите вопросы достижения мира на Украине

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Санаэ Такаити во время встречи в Токио
Дональд Трамп и Санаэ Такаити во время встречи в Токио - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Санаэ Такаити во время встречи в Токио
ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп обсудили на саммите вопросы достижения мира на Украине, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
Встреча Трампа и Такаити состоялась во вторник, после саммита премьер Японии сообщила, что обсуждались вопросы "Ближнего Востока и Украины", не вдаваясь в детали.
"На саммите Японии и США оба лидера пришли к единому мнению о сотрудничестве двух стран для реализации справедливого и длительного мира на Украине. Я воздержусь от других комментариев в связи с тем, что это дипломатический вопрос", - сказал Кихара.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
В миреЯпонияСШАУкраинаСанаэ ТакаитиДональд ТрампМинору Кихара
 
 
