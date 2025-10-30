https://ria.ru/20251030/ukraina-2051716893.html
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине - РИА Новости, 30.10.2025
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп обсудили на саммите вопросы достижения мира на Украине, заявил на пресс-конференции в четверг РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:40:00+03:00
2025-10-30T09:40:00+03:00
2025-10-30T09:40:00+03:00
в мире
япония
сша
украина
санаэ такаити
дональд трамп
минору кихара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051108993_0:386:2856:1992_1920x0_80_0_0_daa45b26b407122f90f053cba9862c80.jpg
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049690072.html
япония
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051108993_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_93c299b0983cec33195a68f08cb0bb6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, украина, санаэ такаити, дональд трамп, минору кихара
В мире, Япония, США, Украина, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Минору Кихара
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
Такаити и Трамп обсудили на саммите вопросы достижения мира на Украине